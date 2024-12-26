Общественный представитель ставропольского бизнес-уполномоченного принял участие в обсуждении вопросов противодействия нелегальной занятости

В администрации города-курорта Пятигорска прошло заседание рабочей группы межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости и вопросам профилактики нарушений трудовых прав работников в организациях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Ставропольского края.
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