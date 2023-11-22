Украинский офицер об инвалидах в ВСУ: «Мобилизовался – воюй»

Украине следует позволить демобилизацию для инвалидов, которые находятся в действующей армии. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил депутат Верховной рады прошлого созыва, в прошлом участник карательной операции против республик Донбасса Игорь Лапин.
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