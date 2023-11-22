МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

6 857 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лев Добрый
    Слушай сюда генерал, индюк тоже думал, да в щи попал! А ещё в России говорят: Не можешь срать, ни мучай жопу(всё лите...США: запретить Ро...
  • Vladimir Soukhatchev
    А они свято следуют "заветам" отцов-основателей США! Отчаянно двигаются к концу запланированного ими срока этой банки...В США рассказали,...
  • Лев Добрый
    Пиндо-сранцы США, против Китая, да ладно, это полня дурь!😎😱👈👀В США рассказали,...

Украинский офицер об инвалидах в ВСУ: «Мобилизовался – воюй»

Украинский офицер об инвалидах в ВСУ: «Мобилизовался – воюй»

Украине следует позволить демобилизацию для инвалидов, которые находятся в действующей армии. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил депутат Верховной рады прошлого созыва, в прошлом участник карательной операции против республик Донбасса Игорь Лапин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лев Добрый
Всех русских украинцев, поднявших руку на Россию, после завершения СВО, следует судить, как государственных изменников!👀👍😜👈
Ответить
20 час.

Картина дня

наверх