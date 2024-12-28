МЧС опровергло слухи о ночном взрыве в Арамиле, Свердловская область

МЧС России по Свердловской области опровергло слухи о якобы произошедшем ночном взрыве в Арамиле. Оперативные службы не получали сообщений о происшествии, подчеркнув, что все подразделения находятся на своих местах.
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