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В Свердловской области объявлено новое экстренное предупреждение о ночных заморозках

Жители ряда районов Среднего Урала будут продолжать беспокоиться из-за ночных заморозков. Согласно прогнозу, опубликованному Уральским УГМС, в ночь на понедельник, 20 мая, температура воздуха останется на уровне от 0 до -2 градусов.

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