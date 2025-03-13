В России вырос спрос на будильники, пижамы и расширители для носа. Об этом говорится в исследовании аналитиков АТОЛ на основе обезличенных данных продаж по 17,8 млн чеков, проведенного в преддверии Всемирного дня сна.
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