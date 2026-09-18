Странные "красные точки" Джеймса Уэбба, вероятнее всего, — первые черные дыры ранней Вселенной

Астрономы годами пытались объяснить, как сверхмассивные черные дыры могли появиться во Вселенной так рано: масса некоторых из них — миллионы или даже миллиарды масс Солнца, при этом они уже существовали всего через 600 млн лет после Большого взрыва.
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