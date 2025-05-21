Сын Булановой сделал татуировку на лице и показал результат

18-летний сын Татьяны Булановой взволновал поклонников певицы довольно смелым поступком. Никита Радимов, который в соцсетях подписывается фамилией звездной мамы, набил настоящую татуировку на лице в области скулы.
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