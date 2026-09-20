Сегодня, 20 сентября, самарские «Крылья Советов-2» примут «Динамо-Барнаул» в матче 4-го тура подгруппы А второго этапа Второй лиги Б.
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