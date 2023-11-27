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В России к Новому году значительно подорожает говядина

В России к Новому году значительно подорожает говядина

По информации, предоставленной Романом Костюковым, генеральным директором Национального союза производителей говядины, ожидается, что к новогодним праздникам цены в России на говяжье мясо увеличатся примерно на 7–10%.

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