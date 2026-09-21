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Zero Hedge

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US Futures Rise, Near All-Time High, As Oil, Yields Drop On US-China Diplomacy Optimism

US Futures Rise, Near All-Time High, As Oil, Yields Drop On US-China Diplomacy Optimism

US Futures Rise, Near All-Time High, As Oil, Yields Drop On US-China Diplomacy Optimism US futures are higher driven by Trump / Xi optimism around AI, Middle East, and trade with Middle East kinetic headlines over the weekend reflecting a pause to escalation.

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