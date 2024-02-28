Голевая передача Кучерова не спасла «Тампу-Бэй» от поражения в матче «Филадельфией»

«Тампа» Никиты Кучерова пропустила шесть шайб в матче с «Филадельфией». В ночь на 28 февраля в Филадельфии (штат Пенсильвания, США) завершил матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местная «Филадельфия Флайерз» принимала «Тампу-Бэй Лайтнинг».
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