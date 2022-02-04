Вежливые люди на вежливых грузовиках и сбежавший премьер: что же такое творится в Канаде?

А в Канаде так. интересненько. Про "фестиваль BLM", происходивший в США не так давно мы помним - и как памятники сносили, и как витрины били в память о безвременно усопшем "торговце веществами" Флойде.
Популярные статьи
- Газпром отказывается латать дыры в европейском бюджете и снижать цены, политическое давление Европы не приносит результатов
- Израиль возмущен размещением российской военной полиции в сирийском порту Латакия
- В Лондоне планируют раскулачивать российских олигархов, используя их активы в качестве оружия против России
Свежие комментарии