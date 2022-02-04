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Вежливые люди на вежливых грузовиках и сбежавший премьер: что же такое творится в Канаде?

Вежливые люди на вежливых грузовиках и сбежавший премьер: что же такое творится в Канаде?

А в Канаде так. интересненько. Про "фестиваль BLM", происходивший в США не так давно мы помним - и как памятники сносили, и как витрины били в память о безвременно усопшем "торговце веществами" Флойде.

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