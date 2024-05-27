Страна и люди

ОЛЕГ ЛАВРОВ (ГОСУДАРСТВЕННИК) Добрый день, Империя. Министерство торговли Китая прямо с утра минувшего понедельника, внесло американские фирмы General Atomics Aeronautical Systems, General Dynamics Land Systems и Boeing Defense, Space & Security в список редисок поганых (ненадежных организаций) из-за их военных продаж в китайском Тайване.