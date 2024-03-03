В Белграде пройдут новые муниципальные выборы после серии протестов, устроенных сербской оппозицией. Об этом заявил исполняющий обязанности мэра сербской столицы и вице-президент правящей Сербской прогрессивной партии Александар Шапич сообщает издание Vijesti.
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