Щербаченко предупредил о мошенниках, крадущих данные через приложение

Доцент Финансового университета Петр Щербаченко предупредил о новом методе мошенничества. Под видом сотрудников управляющих компаний мошенники просят установить приложение для оплаты коммунальных услуг, чтобы получить доступ к данным смартфона и украсть средства.
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