Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 538 подписчиков

Щербаченко предупредил о мошенниках, крадущих данные через приложение

Щербаченко предупредил о мошенниках, крадущих данные через приложение

Доцент Финансового университета Петр Щербаченко предупредил о новом методе мошенничества. Под видом сотрудников управляющих компаний мошенники просят установить приложение для оплаты коммунальных услуг, чтобы получить доступ к данным смартфона и украсть средства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии