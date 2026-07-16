Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

237 подписчиков

Жительницу Алтая осудили на три года за систематические пьяные издевательства над детьми

Жительницу Алтая осудили на три года за систематические пьяные издевательства над детьми

Наносила детям удары, в том числе различными предметами, а также выгоняла их на улицу В Алтайском крае 41-летнюю жительницу Мамонтовского района приговорили к лишению свободы за истязание своих детей и неисполнение обязанностей по их воспитанию, сообщает региональный СК.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии