Жительницу Алтая осудили на три года за систематические пьяные издевательства над детьми

Наносила детям удары, в том числе различными предметами, а также выгоняла их на улицу В Алтайском крае 41-летнюю жительницу Мамонтовского района приговорили к лишению свободы за истязание своих детей и неисполнение обязанностей по их воспитанию, сообщает региональный СК.