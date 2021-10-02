Донбасс Сегодня

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В Бельгии обвинили в мошенничестве израильского «трансферного короля»

В Бельгии обвинили в мошенничестве израильского «трансферного короля»

Новости спорта Влиятельному и широко известному в футбольном мире Пини Захави, являвшемуся агентом многих футбольных звезд первой величины, обвиняется в Бельгии в подлоге, мошенничестве и отмывании денег.

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