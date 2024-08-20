Мужская и женская сборные Рязанской области стали победителями Кубка России по 3D стрельбе из лука

В Муроме завершились соревнования по стрельбе из лука в формате 3D, ставшие финалом Кубка России. На стадионе спортивной школы "Верба" и прилегающем к нему лесопарке прошли 14 турниров различного уровня среди лучников из разных регионов страны.
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