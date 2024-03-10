Бедные богатые украинцы

Несмотря на философское зерно в названии статьи, которое отражает весь шизофренический дуализм украинского бытия и наталкивает на размышления, абсолютное большинство украинских граждан, ныне проживающих на территории, подконтрольной киевскому режиму, после победы русского оружия будут крутить у … .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии