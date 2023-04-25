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В Киржаче при ремонте поликлиники украли 20 миллионов рублей

В Киржаче при ремонте поликлиники украли 20 миллионов рублей

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.В декабре 2021 Киржачская районная больница и ООО «Лидер» заключили контракт на реконструкцию входной группы здания поликлиники, даже с переделкой регистратуры из закрытой в открытую.

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