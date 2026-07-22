Переписки пользователей чат-бота DeepSeek попали в открытый доступ

Подобные ситуации возможны практически в любой цифровой системе, если допущены ошибки в настройке сайта или базы данных Часть переписок пользователей с китайским чат-ботом DeepSeek оказалась в открытом доступе и стала индексироваться поисковой системой Google.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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