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«Я ни дня не работала!»: Мама Наташи Королёвой удивила россиян своей американской пенсией

«Я ни дня не работала!»: Мама Наташи Королёвой удивила россиян своей американской пенсией

Никому не известная артистка, но всем известная мама певицы Наташи Королевой-Людмила Порывай, нагрянула из Майами в Россию.

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Леонид Василенко
Бред. Пособие по старости (если не врёт) не является пенсией. А с какого йуха америкосы будут ей что-то платить? Она же не нигер.
Людмила людмила
Есть гражданство или ВНЖ получает минималку.Еще считается, наверное, малоимущей, если апартаменты не на неё оформлены.
Николай Алымов
Так эту хохляру приравняли к нигерам.
Владимир Криворучко
Да она была, есть и останется банальной хохлушкой. Вывод: так кто они, эти т.н. украинцы для нас? Это по-прежнему вопрос! Эти Порывай (ки) одним попком (обе) сидят на нескольких табуреточках и стригут купончики со всех сторон. Мы просто должны им отказать! Или забыли, что даже эта Наташа Порывай недавно хрюкала (ну, как им, артистам, хреново и невозможно жить)?
Татьяна Браун
Для америки 600 баксов практически ничто. Особенно для запросов этой мадам.=== И не надо автору в очередной раз стонать насчет "влачащих существование" пенсионеров. Не так уж много "влачащих", как это стараются представить.=== Есть такие, не спорю, но различных категорий. Как моя знакомая, например. Может оформить неплохую добавку к пенсии-но кто-бы довез, собрал документы, а еще лучше оформил бы за нее; получает пенсию-через несколько дней пусто-дама любитель водочки. Вот и начинает стонать о своей крайней бедности, ругать всех и все подряд.
Татьяна Браун
Да, мадам лучше бургер вложила бы в черепную коробку. Там, похоже, все-равно пусто.
Вальдемар
А зачем нам эта п..да-кашолка? Да еще размер ее пенсии? Нехай валит в свою пиндосию и там все это рассказывает.
Лида Орлова
Хитропопая эта мадам , наверное и здесь оформила пенсию , хохлы они такие .
Вячеслав Долинин
Зачем Америка кормит дармоедов?
Валентина
Врет она и не маргнет....Получает не больше 450 $ пособия и все !Ну коммуналку еще наверное оплачивают как в Европе и ВСЕ ! А чтобы побольше иметь ,где-нибудь моет туалеты, дворничает, убирает квартиры......видела таких в Европе....Даже армяне и азеры тут у нас бизнесмены важные,рвутся в Европу,а в Европе моют туалеты на автобанах и метут.....А услышат русский язык ,сразу прячут глаза ,стыдно !.....А приезжают домой ,такие важные сразу становятся и богатые.....))))
Ваша Светлость
Вонючая хахлуха, такая же хабалистая, как и её дочка! Срать на них!
Валентина
Ну зачем Вы так грубо ?! У таких как она никогда не хватит гордости сказать правду ....Я знаю одного русского еврея в Америке,который получает пособие 500$ и еще подрабатывает тем,что на нем испытывают лекарства за 500 $ ,......Так он до безумия счастлив !.......дебил......
Серж Прологов
А почему он "дебил"? Если ему ХВАТАЕТ для его запросов и потребностей $1000?
тимофей юриевич
600 баксов в Америке - даже не слезы...И этой дуре нечем хвалиться.Аринбасарова по сравнению с ней - почти миллионерша...
Наталья Ефимова (Вишнёва)
Вот идиотка, сидела бы и помалкивала, за умную сошла бы!!! А так с ней всё ясно!!!
калина kalenchuk
Вот уж провокационная тупая утка, рассчитанная на полных лохов!
калина kalenchuk
Никогда не получишь пенсию в США, если не проработаешь не меньше 10 лет. Пенсия с 67. И $600- это ни о чем! Ни прожить, ни прокормиться! Как говорится - кушайте лохи!
игорь поляков
ШЛЯПА, КОРОЛЬЧИХА ВРЕТ.
Мила Ликова
А почему она не сказала про свою российскую и украинскую пенсии? Уверена, что получает 2 или даже 3! Не все наверное знают, что все наши, которые живут за рубежом, при этом пользуются всеми льготами, пособия на детей, материнский капитал, пенсии и т.п.! Наше государство не жадное, из фонда ПФР платит материнский капитал "гражданам России", которые не совсем наши "граждане", так как живут, некоторые по10-20-30 лет в других странах.
Татьяна Брежнева
Действительно, идиотские законы!
В В
Бедное НТВ, у нас в России для него достойных людей нет, видимо. По миру побирается.
Татьяна Брежнева
Правда, идиоток собирают в студию. Без хохлов же скукота!
Артем Шумов
"Как любят приговаривать российские пенсионеры-«кому суп жидкий-кому жемчуг мелкий». Автор, ты идиот? 600 баксов в США - это нищенская пенсия, на которую невозможно даже нормальное жильё снять! Если бы маму не содержала звёздная дочка, она бы жила на свалке в коробке из-под телевизора. Российский пенсионер с 15 тырами по сравнению с ней - миллионер.
Юрий Семенов
Желаю Вам стать миллионером, выйдя на пенсию и не ныть, если так посчастливится... И не стоит печалится за бездельников, получающий в США низкие пенсии...
Артем Шумов
Я уже им стал, соответственно группе инвалидности, и, как видите, не ною. А печалюсь я не за бездельников, а за дураков, которым дай волю, и всех нас оставят с доходами этих бездельников.
Юрий Семенов
Артем, разговор длинный и не здесь его вести. Меня возмущает отношение власть предержащих к своему народу. Мизерные пенсии у тех, кто все создал в стране, что бесчестно присвоено кучкой, не понятно откуда взявшихся, предпринимателей...
Регина Станиславовна
Ведь дали пенсию, хотя, как она говорит, ни дня не работала. А у нас по 30-40 лет отработали и получают от 8 до 10 тысяч. Знаю таких людей и теперь на пенсии вынуждены работать.
Fialka
в России тоже дают пенсию тем кто не работал
Александр Киевская Русь
Маловато 600 баксов для Америки. Это потому, что она не работала. У моей знакомой и то 700 долларов плюс бесплатная коммуналка в кондоминимуме, талоны на питание и медицину. И в конце у нее от пенсии еще остается 200 долларов. Но она работала сиделкой у престарелых американцев. - Вообще такие пенсии в штатах только у эмигрантов, не работающих или работающих на малооплачиваемых работах. Мой товарищ получает пенсию 3500 баксов. Но он работал одним из учредительных директоров в американской фирме.
Сергей К
Вот именно, надо сравнивать вообще уровень зарплат в США и в России, а потом уж пенсии. Но опять-таки, это не упрек в сторону власти - ведь большинство работодателей частники, и сами решают, сколько кому платить.
Владимир Меженков
Зачем делать из этой страшилы вторую Нарусову? Только потому, что она мать Королевой? Ну и хрен с ней! А то взяли моду: то бесконечно показыавют ее по ТВ, то рассказывают, как она, ни проработавшая в жизни ни дня, получает аж 600 долларов. Дальше последует описание дома, в котором она живет и который ей подарила дочь или зять... Хреновина, другими словами, обещает стать в духе современного кинематографа: многосерийной...
anatoliy
Что за глупость,во первых сравнивать ,а во вторых 600 долларов это на сколько дней ? Неужели кто-то думает что эта пифа с королевскими запросами живёт на эти копейки ? Квартиру снять за 1500 тысячи долларов не всегда получится ,а она и на половину живёт ?
александр мозговой
На эти 600 долларов можно жить только в приюте для переселенцев... снимать жилье в Детройте в районе 12 мили стоит однобедрумный аппартменст ,т.е. одна спальня - 800 долларов в месяц .. пенсия просто за.....сь..... и это в ценах 2010года.... как сыр в де..ме катается. если бы не дочь...
Елена Александровна
ну да-ну да... а, что это такое 600$ для Майями? смешно читать, так как в США этого хватает только на очень дешёвую еду! как все хохлы, эта хохлушка лживая и любит похваляться перед всеми! ей же главное что, чтобы тысяча хусток было и 500 спидниц в шкафу! мозгов то нет, ей и 600$ счастье! тем более, что за всё платит её бездарная дочурка, которые сосёт бабло в РФ у тех же "нищих" пенсионеров! а Аринбасарова тоже привирает! в Москве она получает 20, а то и 30 тысяч в месяц. учитывая её стаж, социальное положение и доходы её детей, веселит то что она говорит о 15 тысячах. в США у меня живут и родственники, и друзья, среди которых есть и пенсионеры, так мало того что они все работают и в 70 лет, так не гнушаются получать и российскую пенсию за отработанные годы ещё в СССР. сколько можно уже врать про жизнь в США? я год отработала по контракту там, при этом имела все социальные защиты и соц.пакет с мед.страховкой, но никогда бы не хотела там жить постоянно. только пустые и безмозглые могут восхищаться этой страной и жизнью там. сплошная ложь, лживая картинка, неискренние люди и наши фантазии о каких-то невероятных благах!
Татьяна Чайка
Как и в Израиле)))
Серж Прологов
Да ну... Это типовое хохлацкое (и партноменклатурное тоже) шчястя: "нихера ни делая быть в полном довольстве". Кстати, а $600 это В АМЕРИКЕ много или мало? Например вот здесь вот: https://usaprosto.ru/money/tseny-v-ssha.html уверяют, что среднемесячный доход в СШA $4500. И что такое на этом фоне 0,6 тысячи долларов?
Vladimir Lioubimcev
Да... дамочки пошленькие. Что мамаша, что дочурка... Но они даже не замечают этого... А другие? Повылазило?
Vladimir Lioubimcev
Да врет наверняка... С чего бы это этой бездельнице 600 долларов в в месяц платили пенсии в США?
Анатолий Селиванов
надеюсь , что Пенсионный фонд РФ этой бандеровке Не выплачивает пенсию или дочурка купила ей гражданство России и она Доит нашу страну............................
людмила лисицына
Обе мерзостные.
Султанов СМ
ХМ!Звезды, может гнилой пепел от распавших Звезд!
Александр Александров
Дармоеды!
alla
да обидно , что мы - старики из СССР - трудились честно в СССР , а хорошую старость получили в США , мне 80 , пособие для нетрудоспособных , дешевая квартира , субсидирует гос-во США , талоны на питание , дотация на элво , бесплатная медицина ,люблю РОССИЮ , скучаю безумно , но такую старость я бы не имела ни в СССР , ни в современной РОССИИ , приходится признать это
Владимир Криворучко
Вот такие, как Вы, евреи, России и нужны. А такие гнусные бабы, как эти Порывай и прочие минцы, чубайсы, кудрины и соломянские - пошли к чёрту! А Вы - приезжайте. Только когда у нас тут наладится-то? Вы же видите: уж такие эти нынешние "хозяева" жизни алчные, такие жадные, что сил нет на них даже просто смотреть, а не что-то делать против них. Пусть все эти костики боровые, шендеровичи и прочая шушара живут вне пределов РФ, а вот такие, как Вы, должны жить и трудиться в России и для России. Но будет это, думаю, ещё не скоро.
Liliana Olshanskaya
Эти люди - наши возрастные иммигранты со временем получают ПОСОБИЕ, которое они любят называть пенсией. По достижении 65 лет все, кто ни хрена не заработал, получают пособие. А к этому они получают дотации на питание (Food Stamps) и бесплатную медицину. Коренные американцы этого стыдятся и стараются обходиться малым, а бывший наш народ гордится. Здесь трудно приходится середнякам.
Алиса Майская
"Бесплатной медицины" в штатах нет, а "бесплатный суп", конечно, вызывает зависть!))))
Liliana Olshanskaya
Читайте комментарий Аллы. У меня всё тоже самое. Только я на несколько лет моложе и заработала пенсию. А поскольку пенсия маленькая, то доплачивает пособие. Медицина оплачивается страховками по возрасту и для малоимущих. Для потребителей она бесплатная. Total coverage. Этого мизера вполне хватает на достойное доживание для малоактивных. Удается подрабатывать и детям в России помогать. А в Узбекистане, где я отработала почти 40 лет, меня ждала бы голодная старость. Во-время выиграла грин карту и заскочила в последний вагон.
Алиса Майская
Ничего не могу сказать про Узбекистан, Вам, конечно, есть с чем сравнивать. Я могу сравнить только между СПб, ФРГ и Аризоной в США. Так вот, при том, что я всю жизнь работаю в РФ и ФРГ,(плачу налоги в пенсионный фонд в обеих странах), моя российская пенсия дает мне больше покупательной способности, чем немецкая. Сестра 35 лет живет и работает в Аризоне, (ее пенсия, на сегодняшний день), может обеспечить значительно более низкий уровень жизни. Так что, смотря с чем сравнивать...
Алиса Майская
Пенсия 600 долларов- очень незавидная, (практически, нищенское социальное пособие). Вычтите из этой суммы налог на пенсионный доход, на медицинскую страховку, на недвижимость, ну и все остальные налоги, (их немало и пенсионеры их платят так же как и все остальные граждане), в лучшем случае, останется баксов 100-150 - 2 раза поесть в Макдональдсе. Если бы Натаха не купила маме дом, та могла бы с комфортом жить в коробке из под холодильника на улице, (там так многие живут, "пенсионеры").
vladimir bedarev
Это их проблемы, мне они ни к чему.
Светлана Шушпанникова
так вот она бы прожила там в Америке на эту пенсию,без Наташиных пособий...как была дура так неизлечима ей и осталась. И что сравнивать-это хоть бы понимала...прениприятная дама
Акрам Кучумов
И чем она кичится, подохнет, закапают в чужой земле, между датами жизни только тире....
Томара Тычкова
А за какие шиши эта мамочка приобрела недвижимость в штатах, как она жила до пенсии? Ее кто-то содержал или она, ни дня не работая ,просто продавала себя?
Татьяна Макарова Куренкова
Отвратительная особа. Ни ума, ни таланта, один пиар.
Галина Чемарина
Бред не неси, если умудрилась через знакомства пенсию сделать и начинаешь ёрничать, я отработала в оборонке с хорошим заработком, получаю как теперь говорят среднюю и таких большинство. Государство пенсионеров, кто заработал пенсию в Советское время просто нае........, давно говорят что государство живёт на деньги пенсионеров.
Мария
Нашла , чем хвалиться. Глупая.
Сергей
Сергей
Сергей

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