Темы дняПолитика«Я ни дня не работала!»: Мама Наташи Королёвой удивила россиян своей американской пенсией Никому не известная артистка, но всем известная мама певицы Наташи Королевой-Людмила Порывай, нагрянула из Майами в Россию.Вернуться к статье5924НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛеонид ВасиленкоБред. Пособие по старости (если не врёт) не является пенсией. А с какого йуха америкосы будут ей что-то платить? Она же не нигер.Людмила людмилаЕсть гражданство или ВНЖ получает минималку.Еще считается, наверное, малоимущей, если апартаменты не на неё оформлены.Николай АлымовТак эту хохляру приравняли к нигерам.Владимир КриворучкоДа она была, есть и останется банальной хохлушкой. Вывод: так кто они, эти т.н. украинцы для нас? Это по-прежнему вопрос! Эти Порывай (ки) одним попком (обе) сидят на нескольких табуреточках и стригут купончики со всех сторон. Мы просто должны им отказать! Или забыли, что даже эта Наташа Порывай недавно хрюкала (ну, как им, артистам, хреново и невозможно жить)?Татьяна БраунДля америки 600 баксов практически ничто. Особенно для запросов этой мадам.=== И не надо автору в очередной раз стонать насчет "влачащих существование" пенсионеров. Не так уж много "влачащих", как это стараются представить.=== Есть такие, не спорю, но различных категорий. Как моя знакомая, например. Может оформить неплохую добавку к пенсии-но кто-бы довез, собрал документы, а еще лучше оформил бы за нее; получает пенсию-через несколько дней пусто-дама любитель водочки. Вот и начинает стонать о своей крайней бедности, ругать всех и все подряд.Татьяна БраунДа, мадам лучше бургер вложила бы в черепную коробку. Там, похоже, все-равно пусто.ВальдемарА зачем нам эта п..да-кашолка? Да еще размер ее пенсии? Нехай валит в свою пиндосию и там все это рассказывает.Лида ОрловаХитропопая эта мадам , наверное и здесь оформила пенсию , хохлы они такие .ВДВячеслав ДолининЗачем Америка кормит дармоедов?ВалентинаВрет она и не маргнет....Получает не больше 450 $ пособия и все !Ну коммуналку еще наверное оплачивают как в Европе и ВСЕ ! А чтобы побольше иметь ,где-нибудь моет туалеты, дворничает, убирает квартиры......видела таких в Европе....Даже армяне и азеры тут у нас бизнесмены важные,рвутся в Европу,а в Европе моют туалеты на автобанах и метут.....А услышат русский язык ,сразу прячут глаза ,стыдно !.....А приезжают домой ,такие важные сразу становятся и богатые.....))))Ваша СветлостьВонючая хахлуха, такая же хабалистая, как и её дочка! Срать на них!ВалентинаНу зачем Вы так грубо ?! У таких как она никогда не хватит гордости сказать правду ....Я знаю одного русского еврея в Америке,который получает пособие 500$ и еще подрабатывает тем,что на нем испытывают лекарства за 500 $ ,......Так он до безумия счастлив !.......дебил......Серж ПрологовА почему он "дебил"? Если ему ХВАТАЕТ для его запросов и потребностей $1000?тимофей юриевич600 баксов в Америке - даже не слезы...И этой дуре нечем хвалиться.Аринбасарова по сравнению с ней - почти миллионерша...Наталья Ефимова (Вишнёва)Вот идиотка, сидела бы и помалкивала, за умную сошла бы!!! А так с ней всё ясно!!!калина kalenchukВот уж провокационная тупая утка, рассчитанная на полных лохов!калина kalenchukНикогда не получишь пенсию в США, если не проработаешь не меньше 10 лет. Пенсия с 67. И $600- это ни о чем! Ни прожить, ни прокормиться! Как говорится - кушайте лохи!игорь поляковШЛЯПА, КОРОЛЬЧИХА ВРЕТ.МЛМила ЛиковаА почему она не сказала про свою российскую и украинскую пенсии? Уверена, что получает 2 или даже 3! Не все наверное знают, что все наши, которые живут за рубежом, при этом пользуются всеми льготами, пособия на детей, материнский капитал, пенсии и т.п.! Наше государство не жадное, из фонда ПФР платит материнский капитал "гражданам России", которые не совсем наши "граждане", так как живут, некоторые по10-20-30 лет в других странах.Татьяна БрежневаДействительно, идиотские законы!В ВБедное НТВ, у нас в России для него достойных людей нет, видимо. По миру побирается.Татьяна БрежневаПравда, идиоток собирают в студию. Без хохлов же скукота!Артем Шумов"Как любят приговаривать российские пенсионеры-«кому суп жидкий-кому жемчуг мелкий». Автор, ты идиот? 600 баксов в США - это нищенская пенсия, на которую невозможно даже нормальное жильё снять! Если бы маму не содержала звёздная дочка, она бы жила на свалке в коробке из-под телевизора. Российский пенсионер с 15 тырами по сравнению с ней - миллионер.Юрий СеменовЖелаю Вам стать миллионером, выйдя на пенсию и не ныть, если так посчастливится... И не стоит печалится за бездельников, получающий в США низкие пенсии...Артем ШумовЯ уже им стал, соответственно группе инвалидности, и, как видите, не ною. А печалюсь я не за бездельников, а за дураков, которым дай волю, и всех нас оставят с доходами этих бездельников.Юрий СеменовАртем, разговор длинный и не здесь его вести. Меня возмущает отношение власть предержащих к своему народу. Мизерные пенсии у тех, кто все создал в стране, что бесчестно присвоено кучкой, не понятно откуда взявшихся, предпринимателей...Регина СтаниславовнаВедь дали пенсию, хотя, как она говорит, ни дня не работала. А у нас по 30-40 лет отработали и получают от 8 до 10 тысяч. Знаю таких людей и теперь на пенсии вынуждены работать.Fialkaв России тоже дают пенсию тем кто не работалАРАлександр Киевская РусьМаловато 600 баксов для Америки. Это потому, что она не работала. У моей знакомой и то 700 долларов плюс бесплатная коммуналка в кондоминимуме, талоны на питание и медицину. И в конце у нее от пенсии еще остается 200 долларов. Но она работала сиделкой у престарелых американцев. - Вообще такие пенсии в штатах только у эмигрантов, не работающих или работающих на малооплачиваемых работах. Мой товарищ получает пенсию 3500 баксов. Но он работал одним из учредительных директоров в американской фирме.Сергей КВот именно, надо сравнивать вообще уровень зарплат в США и в России, а потом уж пенсии. Но опять-таки, это не упрек в сторону власти - ведь большинство работодателей частники, и сами решают, сколько кому платить.Владимир МеженковЗачем делать из этой страшилы вторую Нарусову? Только потому, что она мать Королевой? Ну и хрен с ней! А то взяли моду: то бесконечно показыавют ее по ТВ, то рассказывают, как она, ни проработавшая в жизни ни дня, получает аж 600 долларов. Дальше последует описание дома, в котором она живет и который ей подарила дочь или зять... Хреновина, другими словами, обещает стать в духе современного кинематографа: многосерийной...anatoliyЧто за глупость,во первых сравнивать ,а во вторых 600 долларов это на сколько дней ? Неужели кто-то думает что эта пифа с королевскими запросами живёт на эти копейки ? Квартиру снять за 1500 тысячи долларов не всегда получится ,а она и на половину живёт ?александр мозговойНа эти 600 долларов можно жить только в приюте для переселенцев... снимать жилье в Детройте в районе 12 мили стоит однобедрумный аппартменст ,т.е. одна спальня - 800 долларов в месяц .. пенсия просто за.....сь..... и это в ценах 2010года.... как сыр в де..ме катается. если бы не дочь...Елена Александровнану да-ну да... а, что это такое 600$ для Майями? смешно читать, так как в США этого хватает только на очень дешёвую еду! как все хохлы, эта хохлушка лживая и любит похваляться перед всеми! ей же главное что, чтобы тысяча хусток было и 500 спидниц в шкафу! мозгов то нет, ей и 600$ счастье! тем более, что за всё платит её бездарная дочурка, которые сосёт бабло в РФ у тех же "нищих" пенсионеров! а Аринбасарова тоже привирает! в Москве она получает 20, а то и 30 тысяч в месяц. учитывая её стаж, социальное положение и доходы её детей, веселит то что она говорит о 15 тысячах. в США у меня живут и родственники, и друзья, среди которых есть и пенсионеры, так мало того что они все работают и в 70 лет, так не гнушаются получать и российскую пенсию за отработанные годы ещё в СССР. сколько можно уже врать про жизнь в США? я год отработала по контракту там, при этом имела все социальные защиты и соц.пакет с мед.страховкой, но никогда бы не хотела там жить постоянно. только пустые и безмозглые могут восхищаться этой страной и жизнью там. сплошная ложь, лживая картинка, неискренние люди и наши фантазии о каких-то невероятных благах!Татьяна ЧайкаКак и в Израиле)))Серж ПрологовДа ну... Это типовое хохлацкое (и партноменклатурное тоже) шчястя: "нихера ни делая быть в полном довольстве". Кстати, а $600 это В АМЕРИКЕ много или мало? Например вот здесь вот: https://usaprosto.ru/money/tseny-v-ssha.html уверяют, что среднемесячный доход в СШA $4500. И что такое на этом фоне 0,6 тысячи долларов?Vladimir LioubimcevДа... дамочки пошленькие. Что мамаша, что дочурка... Но они даже не замечают этого... А другие? Повылазило?Vladimir LioubimcevДа врет наверняка... С чего бы это этой бездельнице 600 долларов в в месяц платили пенсии в США?Анатолий Селивановнадеюсь , что Пенсионный фонд РФ этой бандеровке Не выплачивает пенсию или дочурка купила ей гражданство России и она Доит нашу страну............................людмила лисицынаОбе мерзостные.Султанов СМХМ!Звезды, может гнилой пепел от распавших Звезд!Александр АлександровДармоеды!Aallaда обидно , что мы - старики из СССР - трудились честно в СССР , а хорошую старость получили в США , мне 80 , пособие для нетрудоспособных , дешевая квартира , субсидирует гос-во США , талоны на питание , дотация на элво , бесплатная медицина ,люблю РОССИЮ , скучаю безумно , но такую старость я бы не имела ни в СССР , ни в современной РОССИИ , приходится признать этоВладимир КриворучкоВот такие, как Вы, евреи, России и нужны. А такие гнусные бабы, как эти Порывай и прочие минцы, чубайсы, кудрины и соломянские - пошли к чёрту! А Вы - приезжайте. Только когда у нас тут наладится-то? Вы же видите: уж такие эти нынешние "хозяева" жизни алчные, такие жадные, что сил нет на них даже просто смотреть, а не что-то делать против них. Пусть все эти костики боровые, шендеровичи и прочая шушара живут вне пределов РФ, а вот такие, как Вы, должны жить и трудиться в России и для России. Но будет это, думаю, ещё не скоро.Liliana OlshanskayaЭти люди - наши возрастные иммигранты со временем получают ПОСОБИЕ, которое они любят называть пенсией. По достижении 65 лет все, кто ни хрена не заработал, получают пособие. А к этому они получают дотации на питание (Food Stamps) и бесплатную медицину. Коренные американцы этого стыдятся и стараются обходиться малым, а бывший наш народ гордится. Здесь трудно приходится середнякам.АМАлиса Майская"Бесплатной медицины" в штатах нет, а "бесплатный суп", конечно, вызывает зависть!))))Liliana OlshanskayaЧитайте комментарий Аллы. У меня всё тоже самое. Только я на несколько лет моложе и заработала пенсию. А поскольку пенсия маленькая, то доплачивает пособие. Медицина оплачивается страховками по возрасту и для малоимущих. Для потребителей она бесплатная. Total coverage. Этого мизера вполне хватает на достойное доживание для малоактивных. Удается подрабатывать и детям в России помогать. А в Узбекистане, где я отработала почти 40 лет, меня ждала бы голодная старость. Во-время выиграла грин карту и заскочила в последний вагон.АМАлиса МайскаяНичего не могу сказать про Узбекистан, Вам, конечно, есть с чем сравнивать. Я могу сравнить только между СПб, ФРГ и Аризоной в США. Так вот, при том, что я всю жизнь работаю в РФ и ФРГ,(плачу налоги в пенсионный фонд в обеих странах), моя российская пенсия дает мне больше покупательной способности, чем немецкая. Сестра 35 лет живет и работает в Аризоне, (ее пенсия, на сегодняшний день), может обеспечить значительно более низкий уровень жизни. Так что, смотря с чем сравнивать...АМАлиса МайскаяПенсия 600 долларов- очень незавидная, (практически, нищенское социальное пособие). Вычтите из этой суммы налог на пенсионный доход, на медицинскую страховку, на недвижимость, ну и все остальные налоги, (их немало и пенсионеры их платят так же как и все остальные граждане), в лучшем случае, останется баксов 100-150 - 2 раза поесть в Макдональдсе. Если бы Натаха не купила маме дом, та могла бы с комфортом жить в коробке из под холодильника на улице, (там так многие живут, "пенсионеры").VBvladimir bedarevЭто их проблемы, мне они ни к чему.Светлана Шушпанниковатак вот она бы прожила там в Америке на эту пенсию,без Наташиных пособий...как была дура так неизлечима ей и осталась. И что сравнивать-это хоть бы понимала...прениприятная дамаАкрам КучумовИ чем она кичится, подохнет, закапают в чужой земле, между датами жизни только тире....Томара ТычковаА за какие шиши эта мамочка приобрела недвижимость в штатах, как она жила до пенсии? Ее кто-то содержал или она, ни дня не работая ,просто продавала себя?Татьяна Макарова КуренковаОтвратительная особа. Ни ума, ни таланта, один пиар.ГЧГалина ЧемаринаБред не неси, если умудрилась через знакомства пенсию сделать и начинаешь ёрничать, я отработала в оборонке с хорошим заработком, получаю как теперь говорят среднюю и таких большинство. Государство пенсионеров, кто заработал пенсию в Советское время просто нае........, давно говорят что государство живёт на деньги пенсионеров.ММарияНашла , чем хвалиться. Глупая.СергейСергейСергейКомментировать
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