Сверхурочную работу в России будут оплачивать по-новому

Сотрудник может выбрать между получением денежной компенсации и дополнительным временем на отдых С 1 сентября в России будут оплачивать сверхурочную работу с учётом полной зарплаты, включая стимулирующие и компенсационные выплаты.
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