Юрий Ильинов

Восьмилетние циклы истории России в XXI веке Это не конспирология, а факты. Мало кто обращает внимание на то, что важнейшие судьбоносные события в современной истории России совершаются с интервалом в примерно 8 лет. Агрессия международного терроризма против Дагестана, поддержанная и выпестованная Западом, произошла в 1999 году. Восемь лет понадобилось России, чтобы осознать - эта агрессия и приближение НАТО к её западным границам не случайность, а долговременная стратегия. Это осознание завершилось речью Владимира Путина на Мюнхенской конференции в 2007 году. Запад отреагировал тем, что спровоцировал Грузию напасть на Южную Осетию в августе 2008 года. Чуть меньше, чем через восемь лет после Мюнхена, в Киеве в 2014 году произошёл Майдан, организованный и профинансированный США и их союзниками. И снова России понадобилось 8 лет, чтобы понять суть очередного обмана, выразившегося в Минских соглашениях, осознать грозящую опасность окончательного превращения Украины в форпост НАТО и начать специальную военную операцию. Предположение, что эти восьмилетние циклы отнюдь не случайность, имеет право на существование. Так, министр обороны ФРГ Писториус прямо заявил о том, что Германия должна быть готова к войне с РФ в 2029 году. С этой целью в стране начато формирование сразу целых пяти бригад, по своей численности равным дивизиям. Показательно, что они, как следует из некоторых данных, они могут подчиняться непосредственно министру оборону ФРГ, а не НАТО. Германия разворачивает одну бригаду бундесвера в Литве. Франция объявила добровольную мобилизацию добровольцев. Париж и Лондон выступают за отправку так называемых «миротворческих сил» на Украину. НАТО, воспользовавшись предлогом о никак не доказанной «причастности» РФ к повреждениям подводной инфраструктуры в Балтийском море, ввела корабли в Финский залив. Якобы для того, чтобы досматривать суда танкерного «теневого флота», перевозящим российскую нефть, находящуюся под санкциями. И перешла к прямой политике пиратства на море. А на самом деле для того, чтобы быть готовыми в любой момент блокировать Калининград и угрожать Санкт-Петербургу. Поводы для провокации можно создать в любой момент. Продолжается сосредоточение контингентов НАТО на северном фланге в Швеции и Финляндии, и на южном - в Румынии. Агрессивно ведёт себя Польша, выделяющая на военные нужды больше всех в НАТО - 5 процентов от своего бюджета. Страны Балтии, несмотря на свой микроскопический по величине военный потенциал, тем не менее готовы первыми ринуться на российские просторы. Они сейчас в преддверии очередных выборов президента Беларуси готовят провокации на её границах. Полеты западной разведывательной авиации вдоль российских границ приобрели систематический характер. Добавим к этому развёртывание американских ракет средней дальности в Европе, а также значительное преимущество НАТО в спутниковых средствах разведки и коммуникаций. Очевидно, что все эти мероприятия объединены единым планом. И кто может наотрез отрицать, что у Запада нет замысла примерно к 2030 году развязать войну в Европе и напасть на Россию? Существует определённая вероятность того, что именно к этому сроку также планируется добить экономику РФ, достичь значительного технологического превосходства над российской армией и полностью развернуть предприятия европейского ВПК на военные рельсы. Всё более приближающийся крах ВСУ вынуждает западные агрессивные круги принимать решения по спасению и сохранению киевского режима в качестве кровоточащей язвы для Русского мира. И это может спровоцировать их на самые безумные шаги. В том числе, попытку организации волнений в РФ и последующую агрессию. Поставим себя на место Вашингтона, Брюсселя или Лондона вне зависимости от того, кто там у руля? Готовы ли будем отказаться от такого гешефта, как украинский плацдарм в борьбе за гигантские ресурсы России и её уничтожение как геополитического соперника? То-то и оно. Остаётся пока без ответа вопрос, повторит ли сама Россия очередной восьмилетний цикл, необходимый для анализа и подготовки решений или найдёт ответ раньше.