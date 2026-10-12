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FiNE NEWS

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От сцены до победы: как Евгений Чебатков преодолел панические атаки и научился говорить о психическом здоровье открыто

Евгений Чебатков, известный российский стендап-комик из Казахстана, не так давно раскрыл одну из самых личных и сложных тем своей жизни — борьбу с паническими атаками.

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