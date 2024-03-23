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Аэропорт Калуга усилил меры безопасности в связи с терактом в Crocus City Hall

Аэропорт Калуга усилил меры безопасности в связи с терактом в Crocus City Hall

Международный аэропорт Калуга усилил меры безопасности после трагедии в Подмосковье. На привокзальных площадях, паркингах и в терминалах калужского аэропорта усилили меры безопасности, там тщательно досматривают пассажиров, багаж, груз, воздушные суда.

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