Аэропорт Калуга усилил меры безопасности в связи с терактом в Crocus City Hall

Международный аэропорт Калуга усилил меры безопасности после трагедии в Подмосковье. На привокзальных площадях, паркингах и в терминалах калужского аэропорта усилили меры безопасности, там тщательно досматривают пассажиров, багаж, груз, воздушные суда.