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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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34% пользователей Спортса’’ считают, что «Зенит» станет чемпионом России. 31% верят в «Спартак», 11% ставят на «Краснодар»

На Спортсе’’ продолжается опрос на тему того, кто станет чемпионом России в сезоне-2026/27. На данный момент в опросе приняли участие более 31,5 тысячи пользователей.

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