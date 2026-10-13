Европейские страны НАТО застряли в «серой зоне» между применением и неприменением 5 статьи, оказавшись в ситуации не военного, но и не мирного времени.
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