Эксперт предупредил об увеличении риска заболеть птичьим гриппом

Заведующий лабораторией эпизоотологии и мониторинга ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» Волков Михаил Сергеевич рассказал, что осенью увеличивается риск заболеваемости высокопатогенным гриппом птиц из-за периода миграции.
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