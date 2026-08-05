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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хавбек «Зенита» Кондаков получил травму в игре с «Балтикой» – Андерсон локтем разбил ему лицо. Судья не наказал панамца

Полузащитник «Зенита»  Даниил Кондаков получил травму в матче 1-го тура группового этапа FONBET Кубка России против «Балтики» (1:0, второй тайм).

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