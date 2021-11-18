Джокович о том, что Кириос поддержал его по поводу вакцинации от ковида: «Это было неожиданно – с учетом того, что он обо мне говорил последние годы»

Первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал то, что Ник Кириос поддержал его позицию по вакцинации от коронавируса и сказал, что людей нельзя обязывать прививаться.

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