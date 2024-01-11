Байден поддерживает конфискацию замороженных российских активов

Администрация президента США Джо Байдена поддерживает закон, который позволит конфисковать замороженные российские активы на сумму около $300 млрд, чтобы использовать эти средства для восстановления Украины.
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