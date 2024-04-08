Сильные и слабые стороны Рыб

Рассказываем, почему вокруг Рыб так много противоречий и при чем тут их характер. Не зря говорят, что последний, двенадцатый знак зодиакального круга, совмещает в своем характере черты всех предыдущих созвездий.
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