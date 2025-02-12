Жители населенного пункта Николаево-Дарьино в Суджанском районе Курской области более шести месяцев находились в заложниках у солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые прикрывались ими как живым щитом.
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