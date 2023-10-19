В Киргизии объяснили, коснется ли запрет на визран россиян

Новые визовые ограничения Киргизии коснутся россиян. Об этом сообщили в МИД республики. Российские граждане смогут находиться в стране не больше 90 дней без права обнуления срока за счет кратковременного выезда за ее пределы.
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