Ассоциация «Ростелесеть» подала в ФАС жалобу на замедления работы YouTube

https://ruinformer.com/page/associacija-rosteleset-podala-v-. 12 сентября ассоциация «Ростелесеть», которая объединяет более 200 региональных операторов связи, отправила Федеральную антимонопольную службу (ФАС) жалобу на замедления работы YouTube.
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