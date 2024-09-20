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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Ассоциация «Ростелесеть» подала в ФАС жалобу на замедления работы YouTube

https://ruinformer.com/page/associacija-rosteleset-podala-v-. 12 сентября ассоциация «Ростелесеть», которая объединяет более 200 региональных операторов связи, отправила Федеральную антимонопольную службу (ФАС) жалобу на замедления работы YouTube.

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