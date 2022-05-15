Почему вес встал и вы перестали худеть

Довольно частая проблема, с которой сталкивается большинство худеющих. Вы продолжаете тренироваться и придерживаться диетического питания, но цифра на весах не меняется длительное время Что же произошло? Этим вопросом занялись французские ученые.
Довольно частая проблема, с которой сталкивается большинство худеющих. Вы продолжаете тренироваться и придерживаться диетического питания, но цифра на весах не меняется длительное время Что же произошло? Этим вопросом занялись французские ученые.
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