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Подольской досталось за няню

Подольской досталось за няню

Подольской досталось за няню У Натальи Подольской произошел конфликт с женщиной, присматривающей за ее младшим сыном Ваней.

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Фаина Гончарова
В последнее время и прислуга "звездить" начала. Демократия и свобода слова, однако! В данной ситуации я на стороне Натальи.
Tania Еременко
Подольская была не права, оставив восьмимесячного сына с чужой тёткой. Но... то , что она сказала няне - абсолютно правильный совет. А няня - просто наглая и невоспитаннвя хамка. Гнать надо такую вон, без расчёта.
Фаина Гончарова
Чужая тётя - это наемный работник с рекомендациями, которая и нужна для того, чтобы оставлять с ней ребёнка.

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