Подольской досталось за няню

У нас все звездыШоу-бизнесПодольской досталось за нянюПодольской досталось за няню У Натальи Подольской произошел конфликт с женщиной, присматривающей за ее младшим сыном Ваней.Вернуться к статье3НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьФаина ГончароваВ последнее время и прислуга "звездить" начала. Демократия и свобода слова, однако! В данной ситуации я на стороне Натальи.Tania ЕременкоПодольская была не права, оставив восьмимесячного сына с чужой тёткой. Но... то , что она сказала няне - абсолютно правильный совет. А няня - просто наглая и невоспитаннвя хамка. Гнать надо такую вон, без расчёта.Фаина ГончароваЧужая тётя - это наемный работник с рекомендациями, которая и нужна для того, чтобы оставлять с ней ребёнка.Комментировать
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