Поженились с Мари? Дава не скрывает обручального кольца на безымянном пальце

В начале февраля в интернете пошел слух, что Дава и Мари Краймбрери расписались, мол, теперь они официально муж и жена.
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