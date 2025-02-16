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Поженились с Мари? Дава не скрывает обручального кольца на безымянном пальце

Поженились с Мари? Дава не скрывает обручального кольца на безымянном пальце

В начале февраля в интернете пошел слух, что Дава и Мари Краймбрери расписались, мол, теперь они официально муж и жена.

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