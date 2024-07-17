Услышанный монолог. О поэзии Ирины Денисовой

В мире девальвации творческих репутаций, низкокачественных имитаций, в отсутствие строгого редакторского разбора задача читателя не останавливаться, искать и находить стиль, атмосферу, строй близкой души, особое дыхание эпохи.
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