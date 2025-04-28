Помощник Путина рассказал, какие цели преследует НАТО

Североатлантический альянс (НАТО) во время проведения учений у российских границ отрабатывает сценарии, связанные с захватом Калининградской области и нанесением превентивных ударов по российским ядерным арсеналам.
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