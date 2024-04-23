Почти 3000 нарушений правил безопасности выявили в лагерях в 2023 году

Рейтинг нарушений правил безопасности в детских лагерях в 2023 году возглавили отсутствие территориальных ограждений, систем видеонаблюдения и сигнализации, рассказали представители МВД на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике 23 апреля.