Почти 3000 нарушений правил безопасности выявили в лагерях в 2023 году

Рейтинг нарушений правил безопасности в детских лагерях в 2023 году возглавили отсутствие территориальных ограждений, систем видеонаблюдения и сигнализации, рассказали представители МВД на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике 23 апреля.
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