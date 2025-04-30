ТАГТОиБ им. М.Джалиля выступит с оперой «Джалиль» на историческом фестивале в Йошкар-Оле

ТАГТОиБ имени Джалиля выступит с оперой «Джалиль» на «историческом» фестивале в Йошкар-ОлеАвтор: Александр ПоповТАГТОиБ имени Джалиля выступит с оперой «Джалиль» на «историческом» фестивале в Йошкар-ОлеСегодня с премьеры балета «Молодая гвардия» на сцене Марийского государственного академического театра оперы и балета имени Эрика Сапаева стартует тематический фестиваль «История Отечества на оперной и балетной сцене».
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