ТАГТОиБ им. М.Джалиля выступит с оперой «Джалиль» на историческом фестивале в Йошкар-Оле

ТАГТОиБ имени Джалиля выступит с оперой «Джалиль» на «историческом» фестивале в Йошкар-ОлеАвтор: Александр ПоповТАГТОиБ имени Джалиля выступит с оперой «Джалиль» на «историческом» фестивале в Йошкар-ОлеСегодня с премьеры балета «Молодая гвардия» на сцене Марийского государственного академического театра оперы и балета имени Эрика Сапаева стартует тематический фестиваль «История Отечества на оперной и балетной сцене».