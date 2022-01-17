Правительство упростило порядок подключения домов к электросетям

Правительство РФ упростило порядок технологического присоединения недвижимости к электрическим сетям — социальные объекты и жилые дома будут подключать на основании единой заявки, которая будет передаваться в территориальную сетевую компанию.
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