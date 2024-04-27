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«Какие-то СМИ в России успели передать, что мы чуть ли не погибли». Мозер о том, как вместе с Волосожар и Траньковым пережила землетрясение в Японии

11 марта 2011 года произошло сильнейшее землетрясение в известной истории Японии. По официальным данным, погибли 19747 человек и еще 2556 пропали без вести.

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