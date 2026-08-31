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Царьград

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Вадим Репин: Искусственный интеллект может начать с фоновой музыки

Вадим Репин: Искусственный интеллект может начать с фоновой музыки

Искусственный интеллект может найти применение в фоновой музыке, считает Вадим Репин. Известный скрипач отмечает, что эмоциональную специфику классики и джаза он заменить не сможет.

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