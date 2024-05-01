Mash: в Мурманске трезвую женщину не пустили на рейс, заявив, что она пьяна

Авиакомпанию «Победа» проверяет транспортная полиция после того, как сотрудники аэропорта в Мурманске не пустили на борт самолета трезвую женщину, которая, по их мнению, находилась в состоянии алкогольного опьянения, передает Telegram-канал Mash.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии