Наталья Бабкова: "Чтобы не тревожиться за талию, надо изучать упаковку продуктов"

Известное выражение «о вкусах не спорят» правильного питания и пищевых привычек касаться не может. Ведь от того, что и сколько человек ест, напрямую зависят его здоровье, физическая форма, эмоциональное состояние.
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