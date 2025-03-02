Администрация США активно пересматривает внешнюю политику. По утверждению Дмитрия Пескова, многие из текущих изменений совпадают с позицией России, что открывает новые перспективы для международного диалога и сотрудничества.
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