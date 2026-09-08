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ТАСС

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Трамп сказал Путину, что восстановление связей между РФ и США сулит выгоды

Трамп сказал Путину, что восстановление связей между РФ и США сулит выгоды

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре сказал российскому лидеру Владимиру Путину, что восстановление торговых связей между РФ и США сулит колоссальные выгоды для обеих стран.

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